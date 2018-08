1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le ultime indiscrezioni dicono che tra Mara Venier e Cristiano Malgioglio non scorra più buon sangue come una volta. A svelarlo è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Si dice che tutto sia cominciato quando la Venier è tornata in Rai, luogo dove personaggi come il cantautore non sono graditi.

Mara Venier e Cristiano Malgioglio ai ferri corti: cosa è successo

Mara Venier torna a Domenica In e litiga con l’amico Malgioglio. Tutto è cominciato quando la conduttrice ha chiesto al cantautore di lasciare Barbara D’Urso per unirsi a lei, ma lui sarebbe stato costretto a rifiutare per fare da presenza fissa nei programmi di Piero Chiambretti e della Carmelita nazionale. Questo quanto affermato da lui, perché la versione della conduttrice veneta è ben diversa.

Questo, infatti, quanto dichiarato dalla Venier in una sua recente intervista: “Io l’avrei preso per una puntata ma al direttore di Rai1 non piace. Cristiano adesso dice così ma negli ultimi mesi mi ha chiamato spesso per avere una rubrica o altro“. Insomma, una situazione alquanto imbarazzante: sembra che l’azienda di Servizio Pubblico non gradisca alcuni personaggi all’interno dei suoi programmi, tra questi c’è anche Malgioglio. Strano, dato che l’ex concorrente del GF Vip è stato spesso ospite di show Rai come La Vita in Diretta e Sabato Italiano.

Le parole di Malgioglio su Mara Venier

I rapporti tra la Venier e Malgioglio sembrano essersi deteriorati da molto tempo, comunque. Questo lo sfogo dell’opinionista sull’ex amica: “Mara Venier non la sento più, non mi telefona più. Io non le ho fatto niente, la considero una di famiglia, una delle persone più importanti della mia vita. Ma non ci sentiamo più. (…) Ho pochi amici veri, ad esempio l’infermiera Mimma che ha curato mia mamma fino all’ultimo. Nello spettacolo Massimo Giletti, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Simona Ventura“.