1 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier insulta un follower su Instagram in difesa del marito Nicola Carraro. La conduttrice che negli anni ‘90 tra giochi a premi, interviste, film e lunghe dirette della domenica ha tenuti incollati al teleschermo milioni di italiani, è sposata dal 2006 con l’ex editore e produttore cinematografico.

Il mogul milanese, nipote di Angelo Rizzoli, ha festeggiato il 1° febbraio il suo 76° compleanno. Per l’occasione ha postato sui social una foto particolare delle celebrazioni. Un collage che ripercorre tutti i compleanni di questi ultimi anni passati con la moglie Mara.

“È ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1° febbraio, mio compleanno”, ha scritto Carraro. “Ormai gli anni sono tanti… Mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita?”.

Fin qui nulla di strano. Anzi, numerosi i commenti di auguri e tanta serenità per un padre e marito così premuroso. Ci ha pensato un utente di nome Fabio Angiolini a rovinare la festa. L’uomo ha ricordato il celebre e furioso battibecco durante una cena in famiglia che avrebbe visto per protagoniste Venier e Simona Ventura, fidanzata proprio con Gerò Carraro, figlio di Nicola.

Mara Venier insulta un follower su Instagram

“I figli degli altri non vanno nominati”, ha prima ammonito un’ammiratrice di zia Mara. Venier, che di recente ha sollevato un polverone quando ha rivelato di essere stata molestata da un politico, non ha resistito e ha controbattuto in malo modo al presunto follower. “Fatti i cazzi tuoi stronzo”, la rispostaccia che l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha rivolto al malcapitato Angiolini. Ecco il post di Carraro su Instagram, condito di diverse reazioni all’insulto della presentatrice.