Mara Venier ha un’autentica passione per Matteo Salvini. Ospite di Un giorno da pecora, la conduttrice di Domenica In ha confessato i sentimenti eccitanti che le provocano le parole e gli atteggiamenti del leader della Lega.

Tutto è cominciato quando Geppi Cucciari e Giorgio Lauro le hanno chiesto un parere sul Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “È un signore elegante – ha risposto la Venier – ma Salvini è più sanguigno, è uno che ‘fa sangue’. Parla con la pancia e arriva alla pancia con le persone”.

Mara Venier Matteo Salvini, che coppia!

La presentatrice ha anche illustrato la sua teoria secondo la quale sono soprattutto le elettrici ad essere estasiate dal ministro dell’interno. “Alle donne secondo me piace perché è ‘godereccio’: pubblica foto mentre fa l’amatriciana, o mangia la Nutella”, ha detto la “zia Mara”.

Dopo il polemico endorsement di Lorella Cuccarini, la Venier sembra puntare a diventare la conduttrice più sovranista della tv italiana. Di Salvini, infatti, non le piace solo la ruvida avvenenza fisica, ma anche la linea politica sulle questioni migranti e sicurezza.

Mara Venier quanti anni ha (Berlusconi…) non conta

“Non vorrei entrare in qualcosa più grande di me, ma penso che bisogna mettere anche dei paletti”, ha spiegato. “I migranti vanno accolti, ci deve esser però la collaborazione di tutta Europa, non può esser soltanto l’Italia. Secondo me ha perfettamente ragione Salvini”.

A quel punto, all’appello mancava soltanto Silvio Berlusconi, suo vecchio amico e mentore. Commentando la sua candidatura alle prossime elezioni europee alla tenera età di 82 anni, la conduttrice ha applaudito al “senso di responsabilità” dell’ex Cavaliere.

“È giusto, perché non dargli un’altra possibilità?”, la sua ammissione. “Ad uno con la personalità ed il carattere di Berlusconi fa male non fare nulla, lui deve fare qualcosa”. Come se Bruxelles fosse l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

Per chi l’avesse persa, la puntata di Un giorno da pecora è disponibile su RaiPlayRadio.