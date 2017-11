0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier molestata da un politico importante: la conduttrice, 67 anni, ha rivelato per la prima volta questo retroscena del suo passato. Una confessione arrivata dopo i sexgate che stanno sconvolgendo il mondo dello spettacolo. Lo scandalo ha toccato anche l’Italia dopo che Fausto Brizzi è stato accusato di molestie.

In un servizio andato in onda a Le Iene, dieci attrici hanno imputato al regista e scrittore di avere sfruttato presunti provini nel suo loft per fare massaggi non richiesti o per tentare rapporti sessuali.

Ora sulla questione interviene anche Venier, una lunga carriera tra cinema e televisione. “Anch’io sono stata molestata”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Oggi. “Se avessi dovuto denunciare tutti quelli che mi sono ‘zompati’ addosso per provarci, avrei riempito le galere”, ha subito specificato. “Invece ho reagito, ho anche dato due ceffoni quando sono serviti, e me ne sono andata”.

La presentatrice ha poi ricordato: “Stiamo assistendo a un’ondata di denunce ricordi, segnalazioni molto composita in cui si sta perdendo un po’ la distinzione tra i vari episodi che la compongono. Un conto sono gli stupri, un conto le molestie sessuali e un altro quelle che io chiamo ‘avances esuberanti’”.

Mara Venier molestata da un politico: la confessione

“Una sera, circa 25 anni fa, con due amici e altre dieci persone andai a cena a casa di un politico molto importante”, ha detto. “A fine cena, mi dice: ‘Vieni a vedere i miei quadri?’. Io vado, vediamo questi quadri. Poi, quando torniamo in sala da pranzo scopro che gli altri, anche i miei due amici, sono andati via. Erano tutti d’accordo fin dall’inizio…”.

“Gli dissi: ‘Guarda che hai capito male’, e me ne andai. Non ero arrabbiata con lui, che avevo messo a posto in un attimo, ma con gli amici che mi avevano tradita. Ero giovane, agli inizi, avevo difficoltà a lavorare e quel politico avrebbe potuto dare una svolta alla mia vita. Eppure andai via”.