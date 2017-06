19 CONDIVISI Condividi Tweet

Gira proprio in questi giorni l’annuncio in cui si dichiara che Mara Venier abbandona la TV dopo un’onorata carriera, eppure pare proprio che qualcosa sia cambiato nelle decisioni della presentatrice, perché è spuntata una news in cui si legge di Mara Venier opinionista all’Isola Dei Famosi in sostituzione di Luxuria!

Mara Venier opinionista all’Isola Dei Famosi: altro che addio alla tv

Un ritorno molto gradito tra i fan, che però smentirebbe il lungo discorso della conduttrice riguardo le priorità della sua vita, che sembravano essere quelle di vivere a Santo Domingo con il marito. Alla domanda sul suo futuro lavorativo, infatti, aveva risposto così:

“Per adesso non so nulla e sto in vacanza. Si ritornerà se ci sarà una cosa bella e giusta per me, sennò non ho nessun tipo di frustrazione, anzi. No, non mi manca il lavoro. Potrei anche aver smesso per sempre, perché no? Nel senso che se capita qualcosa di bello, che mi diverte, allora si fa. Ma dopo aver fatto tante cose belle e interessanti, importanti, secondo me arrivi ad un punto della vita in cui devi anche saper scegliere. Altrimenti si finisce la carriera non nel modo migliore”.

La scelta del nuovo cast dell’Isola Dei Famosi: ecco cosa cambierà nell’area ‘opinionisti’

Mara Venier opinionista all’Isola Dei Famosi: è il magazine Oggi a parlare della nuova stagione del reality e della sostituzione di Luxuria in funzione della storica conduttrice de La Vita In Diretta, che pare anche che sarà da sola, senza neanche Alfonso Sigorini. Alla conduzione ritroviamo Alessia Marcuzzi, fedele presenza anche in questa edizione.

Per quanto riguarda gli impegni televisivi di Mara, Oggi dichiara che la sua grande amica Maria De Filippi l’abbia riconfermata nel cast di Tu Sì Que Vales. Insomma, niente addio alla TV: l’attaccamento al lavoro è ancora forte, magari Santo Domingo può aspettare?