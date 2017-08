50 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo un primo annuncio in cui sembrava che dovesse abbandonare la tv, sappiamo che in realtà è pronta ad essere riconfermata come giudice di Tu Sì Que Vales: nel frattempo, però, da una bella intervista viene fuori il quadro tenero e maliconico di una Mara Venier salvata dal nipote durante un pessimo periodo della sua vita. Ecco cos’è successo:

Mara Venier salvata dal nipote dopo un periodo molto difficile della sua vita

Prima di raggiungere il suo personale equilibrio e la sua attuale situazione di serenità , fatto di complicità e amore con suo marito Nicola Carraro, la conduttrice stava affrontando un momento davvero difficile. La ricordiamo distrutta e molto infastidita al al funerale di Paolo Limiti, davanti alle persone che chiedevano selfie, ma anche in molte interviste in cui voleva staccare da tutto, allontanarsi dal piccolo schermo e ritrovare sé stessa.

Poi la bella notizia: Paolo, suo figlio, ha avuto un secondogenito, Claudio. Ed ecco come si definisce Mara Venier salvata dal nipote: “Claudio mi ha regalato la gioia e la pace in un momento in cui uscivo a fatica da un periodo difficile iniziato con la malattia di mia mamma”, ha raccontato la presentatrice, ricordando quel bellissimo momento di giugno in cui il bimbo è venuto alla luce.

Intervistata da Oggi, la futura giudice della nuova edizione dello show di Maria De Filippi, ha voluto continuare la sua auto-analisi in modo molto intimo, e con un occhio al passato:“Sono stata una mamma troppo giovane, ora ho capito quali sono le priorità della mia vita e voglio stare vicino a mio nipote e viziarlo”, ha infatti rivelato.

Pace, serenità e la gioia di essere nonna

La sua è una famiglia decisamente allargata e popolosa, e il suo ruolo di nonna le piace moltissimo: lo dimostra il fatto che, pur dovendo ancora lavorare per Mediaset, la Venier ha voluto prendere casa il più possibile vicino ai nipotini, in modo da dedicargli tanto tempo e godersi la pace e la serenità di questa nuova vita.