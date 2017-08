0 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno destato scalpore le parole di Mara Venier sul funerale di Paolo Limiti. La presentatrice, collega e grande amica del conduttore televisivo e paroliere, ha rivelato un doloroso retroscena accaduto durante l’ultimo saluto alla memoria dello spettacolo italiano.

Il feretro di Limiti, ricoperto di rose bianche, era stato accolto da un lungo applauso alla chiesa di Santa Maria Goretti in via Melchiorre Gioia a Milano. In centinaia erano arrivati per l’addio sul sagrato della chiesa, lasciando un ricordo sui registri.

Tra loro, oltre ai famigliari, c’erano Fabrizio Frizzi, Pupo, Ricky Gianco, Silvana Giacobini, Diego Dalla Palma, Sandro Mayer, e poi tanta gente comune. Venier, in lacrime, aveva ricordato Limiti con parole dolci. “Paolo, al di là dell’artista che tutti conoscono, era una persona unica per quanto riguarda l’amicizia, i sentimenti, la correttezza, l’onestà intellettuale”.

“Io prima di tutto sono stata una sua grande amica, siamo state grande amiche io e Manuela Villa. Io l’ho voluto fortemente nella mia Domenica In. Che dire? Siamo tutti molto più tristi e molto più sole senza Paolo”.

Mara Venier sul funerale di Paolo Limiti: le sue parole

È per questo che è andata su tutte le furie quando una persona inopportuna ha oltrepassato il limite. “Ci sono personaggi che si rifiutano di fare le foto coi fan, non mi chieda i nomi”, ha raccontato in un’intervista a Libero. “Penso che del successo si debba ringraziare il pubblico, senza di loro non ci saremmo. Solo una volta nella mia vita ho rifiutato una foto”.

28 giugno 2017, funerale di Paolo Limiti. “Per me è stato un giorno drammatico”, ha spiegato. “Sono uscita in lacrime e c’era uno che mi ossessionava per un selfie. Ero dietro al feretro, piangevo, e lui mi si avvicina di nuovo. Voleva cazzeggiare a un funerale. Gli ho preso il telefono e glielo ho quasi buttato a terra”.