Dopo aver risposto alle critiche per l’intervista con Pietro Maso, Maurizio Costanzo si prepara a scoperchiare altri calderoni, come si intuisce dalle dichiarazioni di Mara Venier sull’aborto avvenuto ai tempi della sua relazione con Renzo Arbore.

Stasera in tv: Costanzo intervista Mara Venier sull’aborto ai tempi di Renzo Arbore, ma anche su affetti, amori, famiglia, cinema e TV

Prima di rivederla – con molte probabilità – nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi al posto di Luxuria – la presentatrice si è voluta confessare ai microfondi dell’ormai celebre format di botta e risposta che va in onda stanotte alle 00.00 su Canale 5. In tanti ricordano la sua lunga storia d’amore (durata ben 12 anni) con Renzo Arbore, ma non tutti sono a conoscenza dei ‘chiaroscuri’ di quella relazione.

In particolare, ecco il difficile ricordo di Mara Venier sull’aborto che ha dovuto avere durante quel periodo: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata…insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo …è un po’ resistente a vedermi‘.

Il difficile ricordo della madre e di Venezia della Venier

Non molti sapevano di questa scia di ‘distacco’ tra i due. Un altro aspetto molto delicato che sarà mostrato nell’intervista, è il legame con il passato che la conduttrice fatica a vivere. In particolare, sua madre e la sua città natia: “‘Io non sono più andata a Venezia, non riesco più ad andare a Venezia…perché troppi ricordi…è la cosa più importante della mia vita, anche i miei figli, però mia madre…io credo che come mi ha amato mia madre non mi possa amare nessuno neanche Nicola…‘.

Per fortuna, però, sono arrivati figli e nipoti. Mara Venier era giovanissima alla sua prima esperienza da mamma: “Sono stata una mamma incasinatissima, giovane… sono mancata…dovevo lavorare, i cambiamenti di vita…ho commesso degli errori però ho amato immensamente e amo immensamente i miei figli…ma quando si diventa mamme a 17 anni diventa tutto molto complicato…‘