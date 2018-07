479 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier supporta Lino Banfi sui social ma il suo post finisce per preoccupare i fan. In occasione degli 82 anni compiuti dall’attore pugliese, la conduttrice ha postato una foto della festa di compleanno “del mio adorato Lillino”. I due sono amici da anni: nel 1983, infatti, hanno recitato insieme nella commedia Al bar dello sport diretta da Francesco Massaro. “Forza Lino ti voglio bene”, ha concluso la presentatrice. Una chiusura che ha destato ansia in molti follower sullo stato di salute del Nonno Libero di Un medico in famiglia.

Mara Venier supporta Lino Banfi: il suo post

In realtà, come si apprende da altri commenti apparsi su Instagram, Banfi sta bene. È sua moglie Lucia ad essere malata. “Non riesco ad accettarlo”, ha confessato l’attore in una recente intervista a Il Messaggero. “Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei. È sorridente, mi riconosce, anche se sa bene quale può essere la sua strada. E io non riesco a rassegnarmi. Mi sento di avere la mente fresca di un trentenne. Tanti attori, molto più giovani di me, mi invidiano la memoria. E poi ho una salute di ferro. Non ho mai preso una pillola in vita mia: il colesterolo e i trigliceridi sono perfetti”.

Lino Banfi, moglie Lucia malata: il saluto di Mara Venier

Per cercare di superare questo momento, Banfi si è anche rivolto ad uno psicoterapeuta del Campus Bio Medico: “Ho chiesto come dovermi comportare con Lucia, per non ferirla, per gestire al meglio la sua condizione”. A volte, però, un senso di impotenza lo assale. In quei casi, il cibo è la sua valvola di sfogo: “Mangio porcherie, cosa che mi fanno male, a volte lo faccio perché non so che fare della rabbia”. Un periodo difficile dal quale Mara Venier ha voluto tirarlo su, almeno per una sera.