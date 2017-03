1 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Baldini vittima di minacce. Lo racconta al sito Bollicinevip, al quale ha confessato di sentirsi particolarmente vicino ad Adriano Celentano, che nei giorni scorsi ha denunciato dalle pagine del suo blog le strane intrusioni nella sua casa di Galbiate. “Ogni volta che sento parlare di queste faccende mi viene la pelle d’oca: fino a qualche mese fa vivevo con il terrore di uscire di casa”, ha raccontato Baldini.

“Ho avuto una persona che mi perseguitava, era arrivata ad aspettarmi sotto il portone e a minacciare di fare del male a me e la mia famiglia. Quando ci penso sono terrorizzato”, ha rivelato lo storico partner di Fiorello, che ha avuto numerosi problemi legati alla sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Un passato raccontato al cinema nel film Il mattino ha l’oro in bocca. “Non ho denunciato perché avevo paura di cosa potesse pensare la gente. Spesso, al di fuori delle telecamere, si pensa che ogni cosa fatta da un personaggio più o meno noto sia fatta per attirare attenzioni, ma non è così”, ha aggiunto.

Marco Baldini vittima di minacce: le sue parole

“Nonostante oggi mi senta molto più tranquillo, la paura dei creditori c’è sempre”, ha concluso. Prima di ritrovare spiragli di serenità, era addirittura costretto ad uscire di casa armato di spranga: “Non sai mai cosa può accaderti, soprattutto perché, come dimostrato dal caso Celentano, le misure di sicurezza sono scarse, per tutti, personaggi pubblici e non”.