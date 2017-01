146 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Carta piange la morte del suo cane Ettore, il suo cagnolino passato a miglior vita. Il cantante, nel 2016 tra i naufraghi dell’Isola dei famosi e vincitore di Amici nel 2008 e del Festival di Sanremo nel 2009, è un grande amante degli animali. Con i suoi tre amici a quattro zampe, Ettore, Athena e Lara, aveva creato una vera e propria famiglia.

“Io e Athena siamo inseparabili”, aveva detto della prima femminuccia adottata nel 2009. La porta dietro ai concerti ed è andato a vivere in un appartamento con giardino a Roma proprio perché più adatto alle esigenze dei suoi carlini. Con Ettore aveva allargato la famiglia, completata con l’arrivo di Lara, di razza corsa. Ora l’unico maschio non c’è più e Marco – come fatto recentemente da Enzo Salvi – ha condiviso sui social un commosso ricordo.

Marco Carta piange la morte del suo cane Ettore: le sue parole

“Averti conosciuto e cresciuto è stato l’onore più grande della mia vita”, ha scritto sul suo profilo Instagram. “Ti ho amato da subito e da subito col tuo sguardo intelligente hai rapito il mio cuore. La tua assenza mi dilania l’anima, il dolore mi mangia. Mi manca il tuo affetto, il tuo sguardo fiero, mi manca il rumore che facevi, mi manca il tuo modo prepotente di mettermi le zampe addosso, i tuoi improvvisi gesti d’affetto”. La promessa per il futuro è una sola: “Verrò a trovarti tutti i giorni nei cassetti della memoria senza lasciarti mai solo, tranquillo io non mi dimenticherò di te macchietta nera. Addio mon amour. Passerò la vita a ricordare l’essere speciale che sei stato”.