Polemica social per un messaggio sulla morte di Marco Garofalo: Sonia Bruganelli ha scatenato un putiferio per le sue parole. Se la scomparsa del coreografo, che aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi per due edizioni consecutive dal 2009, ha colpito molti amici e colleghi del mondo della tv e dello spettacolo, la moglie di Paolo Bonolis ha voluto sottolineare l’ipocrisia di certo cordoglio. L’ex maestro del talent, morto a 62 anni dopo una lunga malattia, era tornato nel programma di Canale 5 lo scorso febbraio, per uno stage speciale con i ballerini.

Marco Garofalo, Sonia Bruganelli nella bufera

“Bello vedere quanto affetto ci sia ora sui social per Marco Garofalo”, ha scritto Bruganelli sul suo account Twitter. “Se fosse riuscito a sentirlo mentre era ancora in vita sarebbe stato felice… molto”. Il suo riferimento è a quanto accaduto nella vita professionale del coreografo. Durante la sua carriera, infatti, fu spesso al centro di polemiche perché alcuni definivano i suoi stacchetti “troppo volgari”.

Per chi segue il talent Mediaset, erano famosi i suoi “appogage” e gli “strusciage”. Alessandra Celentano fu una delle prime a non gradire le sue coreografie. Ma alle critiche Garofalo rispondeva: “Una ballerina deve saper far tutto”. E invitò proprio l’insegnante di danza classica a esibirsi con lui sul palco.

Marco Garofalo: coreografo “mai volgare”

Garofalo era amato anche per i suoi battibecchi con l’allieva (oggi ballerina professionista di Amici) Elena D’Amario, che gli contestava proprio le sue coreografie “troppo spinte”. “Non c’è nulla che possa turbare nelle mie coreografie – ripeteva Marco – perché il corpo è espressione e una ballerina non può essere snob. Ho portato qualcosa di diverso nel programma rispetto al passato. Non per questo è giusto criticarmi. E poi lavoro da 20 anni con le più grandi showgirl in Italia. Un ballerino deve conoscere perfettamente il suo corpo e usare i movimenti come fossero strumenti musicali in un’orchestra”. È per questo motivo che a Sonia Bruganelli il ricordo di amici e colleghi è apparso a tratti insincero.

