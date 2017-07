104 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Giallini al Giffoni Film Festival ci arriva con tutta la sua ironia e, per la seconda volta, conquista il pubblico. L’attore di Perfetti Sconosciuti non si risparmia e, tra una battuta e l’altra, racconta un po’ della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. Prendersi troppo sul serio non fa per lui: “Bisogna farlo quanto basta che poi, tanto, si muore“.

Marco Giallini al Giffoni Film Festival: “L’80 per cento degli attori non sono capaci a recitare”

Giallini si fa accompagnare al Giffoni Film Festival dai suoi due figli Rocco, 19 anni, e Diego, 13 anni: “Diego è uguale a me. Sono io in miniatura, tipo matrioska. […] Fino ai 13, 14 anni parlano che li capisci. Poi, all’improvviso, non li capisci più. Li porto con me in occasioni come queste, poi, quando arriviamo a casa, mi dicono che li ho annoiati“.

Il suo mestiere, comunque, Giallini lo prende seriamente: “Per fare l’attore ci vuol talento come per giocare a pallone. In campo ci sono certe pippe che me la cavo meglio io, mio figlio di sicuro. L’80 per cento degli attori non sono capaci a recitare“. Un debutto in regia? L’attore sembra categorico al riguardo: “Mi manca e mi mancherà“. Ad ogni modo, la sua agenda al momento è stracolma: “Sto girando l’ennesimo film di Paolo Genovese, The place, con Valerio Mastandrea. Ho finito Rimetti a noi i nostri debiti di Antonio Morabito con Claudio Santamaria e anche Io sono tempesta di Daniele Luchetti“. Senza dimenticare che l’artista tornerà in tv con la nuova stagione di Rocco Schiavone.

La gavetta e il successo arrivato in ritardo

Marco Giallini è felice di aver ottenuto successo in età adulta: “Se mi fosse accaduto da giovane, sarei morto in pochi giorni. Mi piacciono le moto, all’epoca, se avessi avuto i soldi, mi sarei comprato un missile“. Di gavetta, poi, l’attore ne ha fatta eccome. Mentre studiava alla scuola di arte drammatica La scaletta di Roma, Giallini faceva l’imbianchino e guidava il camion delle bibite: “Ho otto anni di contributi Inps. […] Ai provini ci andavo con le unghie sporche di vernice e il cappello fatto con la carta di giornale in testa“.