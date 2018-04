1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Giallini racconta la morte della moglie Loredana, sposata nel 1993. L’attore romano ha avuto due figli con lei, Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004. Nel luglio 2011 la donna è scomparsa tragicamente, colpita da un’emorragia cerebrale. Stava per partire per il mare con i bambini, quando ha chiuso gli occhi e si è accasciata fra le braccia dell’attore. “Per me è stata tutto. La madre dei miei figli, la donna con cui sono stato per trent’anni e che, dopo essersi sentita male, se ne è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche ‘ciao’”, ha raccontato Giallini, 55 anni appena compiuti, in un’intervista a Vanity Fair.

Marco Giallini racconta la morte della moglie

“La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato”, ha rivelato a Vanity Fair. “Non ne abbiamo mai parlato. Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due volte in tutto. Le fotografie le ho a casa, ma non le guardo, non è roba per me perché lei è ovunque, nei ricordi, nelle stanze, nei viaggi a Barcellona che non farò più”.

Marco Giallini: “Mia moglie è stata tutto”

Giallini, al cinema dal 12 aprile con Io sono Tempesta di Daniele Luchetti, ha anche ripercorso la sua carriera, cominciata in sordina perché preda di “inadeguatezza e vergogna”. “La mia carriera è partita tardi. Anche per colpa mia”, ha confessato. “Di provini, nella mia vita, ne avrò sostenuti cinque in tutto. Non andavo, mi dava fastidio bussare alle porte, non volevo vedere sul volto degli altri l’imbarazzo. Non volevo pensassero: ‘Arieccolo’”. Punk nell’animo, Marco è uno che sta in disparte: “Quando reciti devi essere cuore, cervello, saliva, merda, sputi”, questa la sua filosofia. Ed è per questo che “a me i David non li danno. Ovviamente mi dispiace, ma non ne faccio un dramma. Evidentemente non sono di moda, ma non ambisco ad esserlo”.