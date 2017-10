1 CONDIVISI Condividi Tweet

La Lucarelli lo ha demolito definendolo “la dimostrazione che al bivio “oblio o figura di m*rda” convenga sempre scegliere la prima strada”, ma che cosa sta facendo Marco Predolin dopo il GF Vip, dal quale è stato clamorosamente espulso?

Il ritorno di Marco Predolin dopo il GF Vip: le prime dichiarazioni

Lo storico ex di Michelle Hunziker – vi ricordate le sue dichiarazioni shock sulla presentatrice svizzera di qualche tempo fa? – è appena tornato alla sua vita normale, e ha deciso immediamente di farsi sentire dai suoi fan che hanno protestato contro la sua squalifica. Il presentatore, infatti, è stato eliminato durante la puntata di lunedì 2 ottobre per il suo comportamento e le sue uscite troppo irrispettose.

Le prime dichiarazioni ufficialidi Marco Preedolin dopo il GF Vip spuntano fuori durante una diretta Instagram, il cui l’ex concorrente è attorniato dalla sua famiglia e si mette a spiegare il suo personale punto di vista sulla vicenda. Dalle sue parole lascia intendere che, innanzitutto, non è arrabbiato, e non dovrebbero esserlo neanche i suoi followers: non ce n’è bisogno.

“Sto bene – dichiara – Sentirete parlare di me nei prossimi giorni. Sto bene e piano piano mi riprenderò quello che in certo senso mi è stato tolto.” Dopo aver raccontato di come ha voluto mettere tutto sé stesso, senza maschere nè finzioni, nella famosa casa di Cinecittà, Predolin ha anche menzionato Carmen di Pietro, l’altra eliminata (stavolta dai voti degli spettatori) della scorsa puntata.

Il presentatore ha parlato con Carmen di Pietro: “In casa manca quello che davamo noi”

Pare che i due si siano sentiti al telefono e abbiamo concordato su un certo sentimento di amarezza per essere usciti così in fretta: adesso, a suo avviso, nella casa manca qualcosa, quel qualcosa che davano loro con le loro personalità.

Per ascoltare integralmente il punto di vista di Predolin basterà aspettare il week end:la sua prima apparizione TV sembrerebbe essere programmata per sabato e domenica su Canale5.