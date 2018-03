174 CONDIVISI Condividi Tweet

Marcuzzi Eva Henger è una delle chiavi più digitate sui motori di ricerca dopo la puntata del 12 marzo dell’Isola dei Famosi. La conduttrice del reality ha perso la pazienza con l’ex naufraga per la questione infinita che ha contraddistinto quest’edizione del programma: la droga fumata da Francesco Monte. Alessia non è riuscita a trattenersi e ha preso finalmente una posizione, in linea con quella della produzione. Le ragioni del suo “sbrocco” sono state tre. Innanzitutto il continuo indagare da parte delle altre trasmissioni sulla faccenda, nelle quali Henger è andata a parlare “dalla mattina alla sera”.

Alessia Marcuzzi: Isola dei Famosi da “sbrocco”

In particolare Striscia la Notizia ha indugiato sulla polemica, dando ad Alessia della “svicolona” e della “pinocchia”. Marcuzzi e Henger, in realtà, sono amiche da anni. I loro rapporti sono sempre stati ottimi. Dopo che la presentatrice ha rivendicato di non essere stata mai moralista nei confronti dell’ex naufraga (in riferimento soprattutto al suo passato a luci rosse) né con sua figlia Mercedesz, la risposta di Eva ha innescato lo sfogo sul canna-gate. “Siete voi che continuate a chiedermi. Prima mi dite che non devo parlare, poi mi fate domande….”, l’accusa di Henger.

Alessia Marcuzzi incinta e indecisa: tutto falso

La conduttrice non ha gradito il continuo passare da una trasmissione all’altra di Eva. Non le è andato già che l’ex concorrente abbia detto durante la diretta dell’Isola una frase come “Striscia mi ha intercettato, io non volevo fare i nomi degli altri coinvolti”. Sono queste le ragioni dietro la sfuriata Marcuzzi Eva Henger. In merito, è intervenuta anche Barbara D’Urso, indirettamente inclusa in “tutte le trasmissioni” che hanno ospitato l’ex Miss Teen Ungheria.

“A me è sfuggito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi. Quella è l’unica cosa che mi è sfuggita. Poi non voglio commentare…”, ha detto a Pomeriggio Cinque. Raccontando la lite tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, ha lanciato anche un’altra frecciatina: “È avvenuta ieri sera all’Isola, ma è successo qualcosa prima. E dove è accaduto? In realtà, quasi tutto succede a Pomeriggio Cinque o a Domenica Live…”. Insomma, piaccia o meno ad Alessia, questa edizione sarà comunque ricordata per il “canna-gate”. Per chi l’avesse perso, lo sfogo è disponibile sul sito dell’Isola.