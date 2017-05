47 CONDIVISI Condividi Tweet

Uomini e Donne si è ormai trasformato in un campo di battaglia: Maria De Filippi attacca Gianni Sperti accusandolo di sessismo e misoginia.

Un episodio che arriva in concomitanza con la decisione a sorpresa di Marco Cartasegna, il tronista che ha scelto Federica Benincà al posto della super-favorita Giorgia Pisana come sua donna ideale.

Ma le attenzioni sono state tutte per loro, Mary e Gianni.

Non è la prima volta che accadono screzi pesanti tra padrona di casa e opinionista del dating show di Canale 5.

Proprio qualche settimana fa si era verificato un episodio simile in seguito alle ripetute critiche mosse dall’ex ballerino ai protagonisti del programma (in quel caso la tronista Rosa Perrotta e la corteggiatrice Giulia Latini), che non erano proprio andate giù alla conduttrice.

“Nessuno dei ragazzi viene pagato per venire in trasmissione”, gli aveva rimproverato Queen Mary,

“se anche gli regalano i vestiti che indossano, che ti frega?”.

Maria De Filippi attacca Gianni Sperti: le sue parole

Nonostante questa strigliata, Gianni Sperti non si è affatto calmato.

Anzi.

Nella puntata del programma del 2 maggio, la conduttrice ha difeso apertamente la tronista Desirèe Popper, colpevole – secondo Gianni – di aver detto al corteggiatore Mattia di non aver apprezzato il suo bacio.

“Fate questi discorsi perché lei è una donna, quando succedeva con i tronisti uomini nessuno diceva nulla”, ha tuonato Maria De Filippi.

Ormai è un tiro al bersaglio: ma si sa, mai minacciare la Regina.