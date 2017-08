133 CONDIVISI Condividi Tweet

L’aria dopo l’annuncio dei nuovi Palinsesti Mediaset 2017-2018 si potrebbe a cominciare a fare davvero tesa: il piccolo schermo, infatti, potrebbe doversi preparare ad uno scontro tra titani dell’emittente, vale a dire Maria De Filippi contro Barbara d’Urso.

Maria De Filippi contro Barbara d’Urso: il terreno di guerra

Non che ci siano mai stati particolari battibecchi tra le due. Entrambe, va detto, sono presenze iconiche della rete: Queen Mary – lo dice il suo stesso soprannome – è la sovrana di gran parte dei programmi del Biscione, mentre ‘Carmelita’ si culla beatamente nella sua folta fetta di fan che seguono i suoi programmi, da Domenica Live a Pomeriggio 5. Cosa potrebbe metterle a competizione l’una contro l’altra?

Dai rumors che vengono fuori negli ultimi tempi un territorio di guerra sembrerebbe esserci: si tratta di un giorno settimanale. Ad annunciare la guerra di Maria de Filippi contro Barbara d’Urso è stato il settimanale oggi, che spiffera: “A Cologno Monzese si mormora che Maria De Filippi sogni di conquistare la domenica pomeriggio di Canale 5 con suo marito. In quella fascia potremmo trovare Amici seguito da Buona Domenica con Costanzo e Mara Venier”.

Se così fosse, sarebbe davvero un duro colpo da sostenere per la presentatrice – di recente criticata per una sua foto su Instagram senza veli. La concorrenza con la moglie di Costanzo e la sua società di produzione Fascino metterebbe alla prova qualunque professionista del settore.

Vecchi dissapori tornano a prendere vita sul piccolo schermo?

Dei rapporti tra le due ricordiamo una vecchia intervista della De Filippi, all’epoca del Grande Fratello, in cui criticava apertamente la scelta editoriale della collega rispetto alle risse nella casa di quella edizione: “Trovo terribile che si decida di farlo e si decida anche di montarci un casino. Prima sui giornali. Poi a “Pomeriggio 5″ dove Barbara D’Urso rimanda in onda il filmato, esclamando quattro volte “Vergogna, vergogna”. Secondo me il “vergogna, vergogna” andrebbe diretto a chi decide di mandarlo in onda”.