Cosa ci fanno Maria De Filippi e Filippo Bisciglia in vacanza insieme?

A vedere la coppia formata da Maurizio Costanzo e consorte, tenendo conto che sono i sovrani dello show business, in molti si sono chiesti il grado di fedeltà coniugale che lega i due. Non molto tempo fa, in un’intervista per Il Tempo Delle Donne, la presentatrice ha stupito tutti con una dichiarazione particolarmente onesta e disincantata: “Non so se sono stata tradita, immagino di sì, ma non ho mai voluto indagare. Non ho mai cercato prove, mai spiato il telefonino di mio marito Maurizio – ha dichiarato.

La coppia Costanzo – De Filippi è a prova di fedeltà? Quel commento della presentatrice che ha stupito tutti

Ma sono certa che se scoprissi un tradimento avrei zero sensi di colpa ma penserei solo: è uno stron*o… Credo nell’autonomia e che il matrimonio sia un edificio da costruire mattone dopo mattone, con tanti sacrifici, compromessi, rinunce. Ma non penso che la libertà individuale possa prevedere anche persone che entrano e esco dai letti, così. Credo che nelle coppie aperte ci sia sempre uno che soffre da morire“.

Non molti, tuttavia, pongono la domanda al contrario: è possibile che anche lei, talvolta, si possa concedere qualche distrazione dal suo tetto coniugale? È quello che alcuni utenti web stanno insinuando davanti alle foto di Maria De Filippi e Filippo Bisciglia in vacanza: i due sembrano divertirsi molto ed essere in sintonia.

Le foto di Maria De Filippi e Filippo Bisciglia

A dimostrarlo le foto di Chi, che racconta di un’allegra giornata di relax, tra sessioni di abbronzatura, moto d’acqua e chiacchierate sorridenti. Il presentatore di Temptation Island sembra in confidenza con Queen Mary, madre del programma che lo sta lanciando sempre di più nell’olimpo dei volti noti del piccolo schermo.

Voi che ne dite, c’è un gatta che ci cova o è solo un innocente momento tra amici?