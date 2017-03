1 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando deve difendere i suoi prodotti Mediaset è davvero inarrestabile: Maria De Filippi manda una frecciata alla Rai e chiude non senza polemiche C’è posta per te. Tanti non ci avevano fatto caso, eppure non è passata inosservata la stoccata di Queen Mary indirizzata a Viale Mazzini. L’episodio è avvenuto al momento dei saluti per il finale di stagione del programma.

Dopo la breve parentesi sanremese, la conduttrice ci ha tenuto a ribadire che resterà sempre fedele a Cologno Monzese. Una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua azienda, arrivata al termine di un monologo con tanto di riferimento alla concorrenza. “Questo successo è dovuto al pubblico e a loro che non vedete mai, ma che lavorano dietro le quinte”, ha detto.

Maria De Filippi manda una frecciata alla Rai: il video

“Volevo dirvi che questa redazione e questa squadra lavora tutto l’anno, quindi se volete scriverci c’è sempre qualcuno che ascolterà le vostre richieste”, ha aggiunto, passando poi dalla difesa all’attacco. “Recentemente sono stata in Rai, ho ringraziato le professionalità che c’erano lì e devo dire che non sono mai come quelle di casa mia”. Immediati e fragorosi gli applausi in studio, mentre sui social molti le hanno rimproverato questa caduta di stile.