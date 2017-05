8 CONDIVISI Condividi Tweet

In questo ‘fuggi-fuggi’ generale di fine stagione (tra Giletti che si è congedato dalla Rai, la fine di Gazebo e Savino che lascia Quelli Che il Calcio), la TV italiana sembra particolarmente in fermento: chissà se è quest’atmosfera di instabilità che ha fatto venir fuori la notizia che Maria De Filippi non voleva fare la conduttrice… Il lavoro dei sogni di Queen Mary, infatti, era un altro. Lo sapevate?

Maria De Filippi non voleva fare la conduttrice

Non che abbia molto di cui lamentarsi, visto com’è andato poi il suo ‘ripiego’, tuttavia di certo la conduttrice ha dimostrato al pubblico di Amici di pensare ancora, ogni tanto, ai suoi vecchi progetti di vita. Il suo racconto comincia dagli anni di università in cui studiava Giurisprudenza, con indirizzo in Scienze delle Finanze: “Mi sono laureata con 110 e lode, perfetta, in una laurea in due materie. Pensate che rifiutavo anche i voti. Ricordo un esame di diritto privato che era diviso in due parti e alla prima parte presi 25 e lo rifiutai. Io ero proprio scema, o da 28 in su o niente”.

Da questo dettaglio del suo passato si capisce che Maria De Filippi non voleva fare la conduttrice Mediaset, anzi, in realtà puntava a diventare magistrato! E proprio lungo la sua gavetta, quando lavorava per l’ufficio legale di una società produttrice di VHS, ha fatto un incontro molto fortuito: quello con Maurizio Costanzo. Da lì in poi è storia conosciuta, una carriera brillante che l’ha affermata come regina degli ascolti e autrice di programmi che hanno cambiato il volto dell’intrattenimento televisivo.

Queen Mary verso la finale di Amici 16

L’ultimo dei quali è proprio la nuova versione di Amici, che sabato sera è giunto alla semifinale durante la quale Mike Bird è stato eliminato, lasciando come finalisti Riccardo, Federica, Andreas e Sebastian.