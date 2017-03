0 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno sollevato un polverone le parole di Maria Grazia Cucinotta su legittima difesa e campi rom. L’attrice, testimonial di tanti progetti di beneficenza e solidarietà, è intervenuta a La Zanzara su Radio24 e ha scioccato gli ascoltatori con le sue dichiarazioni. Tutto è iniziato con una discussione sul caso di Mario Cattaneo, il cacciatore 67enne che in provincia di Lodi ha sparato e ucciso un ladro che si era introdotto nel suo ristorante con bar tabaccheria.

“Se entra un ladro dentro casa mia sparo. Certo. Scusate, magari entra armato. E perché io non dovrei sparare. Anche se sono contro la violenza e non ho mai avuto un’arma in vita mia” ha detto la star di Il postino. “Io li capisco quelli che sparano: perché uno deve entrare in casa mia? Se uno si trova dentro casa, ha dei figli e sente qualcuno entrare dentro e può mettere le mani addosso a tuo figlio, a tua figlia e a tua moglie… ma perché? È giusto reagire per proteggere le proprie cose, non dico che bisogna diventare come gli americani dove tutti hanno una pistola ma la legge deve tutelare chi si difende”.

“Se uno mi spara va bene così, invece se sparo dentro casa mia non posso essere punito per questo. Quelli che si difendono sono tutelati poco. Prima di tutto vengono attaccati, e magari poi verrà provata la loro totale innocenza” ha aggiunto. Non soddisfatta, la Cucinotta non è stata da meno neanche sui campi rom. “Vanno raggruppati in luoghi dove non possono fare del male a nessuno” ha detto. “C’è tanto spazio, ci sono dei posti deserti dove non arriva neppure l’acqua. Avrebbero tanto da fare, posti dove possono vivere nel loro modo senza dar fastidio a nessuno. Se le persone vogliono vivere a modo loro lo possono fare, sono liberi ma senza fare del male a nessuno. Quelli che non hanno voglia di lavorare, portano dei disagi”.