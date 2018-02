27 CONDIVISI Condividi Tweet

Maria Grazia Cucinotta scambia Ischia per Taormina e viene massacrata (con simpatia) sui social. Succede sul profilo Facebook dell’attrice, dove è solita postare le sue apparizioni cinematografiche e televisive, i ricordi di carriera, scatti personali e frasi poetiche.

L’ultimo post riguarda una vacanza. Nell’immagine pubblicata, si vedono sullo sfondo il mare, la spiaggia e un porticciolo. Cucinotta accompagna questo scorcio suggestivo con la frase: “Ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore”. Tutto incantevole e romantico, peccato che il posto in cui ha scattato la foto non sia Taormina, ma Ischia.

L’attrice è incappata di uno degli epic fail più divertenti dell’ultimo periodo. A farglielo notare sono stati proprio i suoi follower, ischitani in primis, spiegando nei commenti che il posto della foto è chiaramente Lacco Ameno. Uno dei comuni più belli dell’isola campana. Nessun commento piccato, in realtà: in tanti ci hanno tenuto a puntualizzare, ma sempre con ironia e garbo.

Anche perché, che sia Ischia o Taormina, gli apprezzamenti sono soprattutto per il suo fisico mozzafiato. Il 27 luglio prossimo, infatti, l’attrice compirà 50 anni, portati in forma splendida. Un compleanno speciale che Maria Grazia festeggerà con due film in uscita. Prima La voce del lupo, che la vede accanto a Christopher Lambert e Raniero Monaco Di Lapio; poi L’encadrement, co-produzione italo-marocchina con Lorenzo Flaherty, Flavio Bucci e Fati Jamali.

Se si parla degli errori dei vip sui social network, non è la prima volta che la diva di Il postino incappa in gaffe del genere. Aveva suscitato clamore un episodio curioso avvenuto qualche tempo fa, quando Cucinotta è stata rifiutata dalla Cina, bollata come “inadmissible passenger” dalle autorità di Pechino. Lei però, sorridente e tranquilla come suo solito, ci aveva subito riso sopra. Il suo obietto resta quello di far aumentare il turismo cinese in Italia.