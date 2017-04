0 CONDIVISI Condividi Tweet

Maria Teresa Ruta aggredita e picchiata, “Noi donne, vittime degli immigrati“: è questo il titolo che ha accompagnato l’intervista della conduttrice e attrice (non molti ricordano, infatti, che alla fine degli anni ’70 andò in onda ‘Giorno dopo giorno’, un primo tentativo di telenovelas made in Italy con Barbara d’Urso) durante la trasmissione Dalla Vostra Parte di Rete 4.

La storia della celebre presentatrice risale agli inizi della sua carriera: “È un ricordo che ancora adesso fa male. Era il giorno di Ferragosto, erano le due del pomeriggio ed ero in Piazza Santa Maria in Trastevere a Roma. Io avevo la mia borsetta con i soldi per poter prendere il treno e tornare dai miei genitori che mi aspettavano. Ero andata a Roma per tentare la fortuna per il mio lavoro, avevo fatto un po’ di provini“.

Maria Teresa Ruta aggredita e picchiata: il racconto che ancora adesso le mette i brividi

“Dietro di me ho sentito dei passi, erano due ragazzi. Non ho badato più di tanto ma ho allungato il passo ed il cuore ha iniziato a battere. Quando sono arrivata sotto il mio appartamento, ho aperto il portone e in un attimo me li sono trovati dietro. Mi hanno spinta, mi sono ritrovata per terra. Lì per lì non riuscivano a togliermi la borsa perché la tenevo bene. Mi hanno strappato gli orecchini, la collana e poi hanno visto che nessuno stava ascoltando le mie urla. Così hanno deciso di divertirsi un po’, strappandomi gli indumenti. Io ho cominciato a scalciare e loro mi hanno riempita di botte. Stavo per perdere i sensi, poi sono svenuta“.

C’è una morale, naturalmente, nel grave episodio di Maria Tereesa Ruta aggredita e picchiata, e non è solo il grido contro gli immigrati che la presentatrice ha espresso duranate il programma: “Io non ho avuto il coraggio di denunciare perché non volevo dare un dolore ai miei genitori. Non volevo farli spaventare. Ho fatto male, vorrei consigliare a tutte le donne di denunciare e non abbassare mai la testa“.