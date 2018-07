0 CONDIVISI Condividi Tweet

Marina La Rosa è stata una concorrente storica della prima edizione del Gf. Dentro la Casa del reality di Canale 5 si guadagnò l’appellativo di “gatta morta” e oggi, a diciott’anni di distanza, rivela che uscì da quell’esperienza “infelice e sprecona”. In un’intervista con Piero Degli Antoni di Quotidiano Nazionale, La Rosa ha dipinto uno spaccato a tinte cupe del mondo della tv e dello spettacolo. “I soldi vanno via senza che tu te ne accorga”, ha raccontato Marina rispondendo alla fatidica domanda sul miliardo e settecento milioni di lire guadagnato da Taricone col Grande Fratello.

Marina La Rosa, Gf “fonte di imbarazzo”

È “mancanza di gestione a monte”, spiega La Rosa. “Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato (5mila euro al mese per un appartamento in centro a Roma, ndr), poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria. Come entravano così uscivano”. Marina guadagnava “con le serate, con la pubblicità, con le ospitate televisive”. “Ma quei guadagni – ha spiegato – erano fonte di grande imbarazzo. Tornavo in albergo e non ero felice, perché quei soldi mi sembrava di averli rubati. Un sacco di soldi solo per fare un sorriso, firmare un autografo…”.

Marina La Rosa oggi: marito, figli e famiglia in cima ai pensieri

Come la vincitrice di quella storica prima edizione, Cristina Plevani, Marina La Rosa ha continuato la sua vita lontano dai riflettori. Dopo un calendario senza veli per Max e alcune ospitate in tv, ha trovato l’amore e dal 2010 è felicemente sposata con l’avvocato napoletano Guido Bellitti, da cui ha avuto due figli maschi. Oggi ha 40 anni, è laureata in psicologia e fa la mamma, come dimostra con le foto che pubblica, tra sensualità, gatti e tenerezze famigliari, sul suo account Instagram.