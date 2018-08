0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sapevate che Marina La Rosa ha rifiutato Barbara d’Urso ed un impegno televisivo con lei? La ‘gatta morta’ della primissima edizione del Grande Fratello lo ha confessato, insieme ad una rivelazione shock sul suo passato.

Marina La Rosa ha rifiutato Barbara d’Urso: “Ho fatto finta che cadesse la linea”

La ricorderete sicuramente per le sue suadenti avances a Pietro Taricone nella casa di Cinecittà, o per il calendario di Max di cui è stata protagonista nel 2001. Oggi l’ex gieffina ha voluto raccontare una parte di sé che era sfuggita alle telecamere e, soprattutto, dire la sua su volti celebri del piccolo schermo.

Non molti sanno, infatti, che Marina La Rosa ha rifiutato Barbara d’Urso, che l’aveva contattata per partecipare al Grande Fratello Nip: “Ho fatto finta che cadesse la linea. Ma l’opinionista del Grande Fratello, quello tradizionale, la farei. Non ho niente contro Barbara d’Urso, mi piace, ma l’ultima edizione l’ho trovata oscena”.

Una critica molto aperta verso la scelta stilistica della presentatrice, che per quest’ultima versione del talent ha ricevuto più di un giudizio negativo (vedi quello di Maurizio Costanzo, ad esempio). Successivamente, l’ex concorrente del reality passa allo scottante argomento ‘del giorno’: Asia Argento e Jimmy Bennett.: “Non vedo il senso di parlare di molestie dopo 20 anni. Anche io ho subito molestie, ma dopo così tanto tempo è un capitolo chiuso. Mi è successo sia quando ero conosciuta sia prima di fare il Grande Fratello. Non denunciai? Sapevo che non sarebbe cambiato nulla”.

Il vero motivo per cui non la vediamo più in tv

Infine, riguardo alla sua assenza un po’ generalizzata dal piccolo schermo (proposta di Barbara D’Urso a parte) ha ammesso che in effetti è proprio per questa sua caratteristica caratteriale: se qualcuno non le va a genio, semplicemente lo fa notare ed evita di intrattenerci rapporti. Questo forse ha provocato qualche porta chiusa? Staremo a vedere se prossimamente farà una riapparizione in qualche altro tipo di show…!