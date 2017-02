394 CONDIVISI Condividi Tweet

Da “gatta morta” del primo Grande Fratello a mamma felice, Marina La Rosa racconta Taricone e rivela particolari del passato rimasti fino ad oggi inediti. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, l’ex concorrente del reality show ha ricordato l’amico e collega con cui aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. E lo ha fatto provando una forte emozione, fino alle lacrime.

“Ho vissuto un momento molto confuso dopo il GF”, ha spiegato Marina. “Sei una persona comune e improvvisamente non puoi più avere la tua vita di prima, passeggiare per strada. Tutto molto bello, però in quel momento ero molto giovane e non avevo gli strumenti per gestire questa cosa. Credevo forse di divertirmi, però il corpo ti dice altro, da qui gli attacchi di panico”. Un periodo duro dal quale è uscita proprio grazie a Pietro.

Marina La Rosa racconta Taricone: le sue parole

“Lui riusciva a parlarmi per ore ed era bellissimo”, ha rivelato. “Io piangevo, era un momento difficile da gestire e un giorno mi prende in braccio e mi stringe. Molto paterno, poi nella mia vita non ho mai avuto grandi figure di riferimento maschili, per cui un uomo che è lì presente, che non cerca altro… che avrebbe potuto fare qualunque cosa e invece solo l’affetto di un padre e di un fratello. Era una persona meravigliosa”. Dopo qualche apparizione in tv, oggi l’ex gieffina si dedica a tutt’altro. Ha intrapreso gli studi in psicologia e maturando ha recuperato anche il rapporto con il padre. Poi il matrimonio con l’avvocato Guido Bellitti e la nascita dei suoi due bambini, Renato e Gabriele.