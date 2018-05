130 CONDIVISI Condividi Tweet

Mario Salvestroni sul tradimento Boldi De Nardis ha le idee chiare: il racconto fatto dal comico milanese è falso. L’ingegnere 67enne, già presidente di Confindustria Grosseto e fotografato in atteggiamenti intimi con la compagna dell’attore, dice la sua al Corriere della Sera. Concorda sul fatto che il 18 aprile scorso Massimo e Loredana si erano lasciati definitivamente, ma precisa che le sue foto con De Nardis sono del 21. “Ritengo che Loredana fosse seguita da investigatori privati o in qualche modo spiata e che le foto non siano state scattate per caso”, ha rivelato. “Loredana mi ha fatto sentire una telefonata registrata in cui Boldi parlava dei quattro bodyguard e di altre cose che non ho voluto ascoltare per rispetto della privacy. Non so come aveva avuto quella registrazione”.

Mario Salvestroni sul tradimento Boldi De Nardis

Boldi è stato tradito dalla compagna Loredana, con cui è stato insieme per quattordici anni, in modo rocambolesco: scoprendolo da un servizio apparso su Dagospia. De Nardis ha poi smentito Boldi fornendo una ricostruzione del tutto diversa dei fatti: i due si erano già lasciati da tempo. “Conosco entrambi da 13 anni – dice ora Salvestroni al Corriere – e negli ultimi tre anni non li ho visti insieme. In particolare, dopo uno spiacevole incidente a casa mia, dopo il quale non ho più invitato Boldi e sul quale non dirò altro”. “Loredana è provata in modo significativo”, aggiunge. “Dopo la scenata del 27 alla stazione, ha avuto ripercussioni psicofisiche. Io ho assistito a una bravata con tanto di bravi. Erano in cinque per affrontare una donna. Loredana non si merita tutto questo, sono felice che mi abbia riferito che tanti amici le hanno mostrato solidarietà”.

Massimo Boldi Loredana De Nardis, la controreplica del comico

Boldi, sentito dal Corriere, ha offerto la sua controreplica alle parole di Mario. Alla stazione ci è andato con quattro bodyguard perché “sono le persone che lavorano normalmente per me”. “Non ci sono state minacce, non c’è stata violenza”, ha precisato il comico. “L’ho fatta seguire in passato, non questa volta. Se ho colto altre cose che mi ha tenuto nascoste e l’ho perdonata, è perché il mio è stato un amore grande”.

“Da parte mia, ci ho messo il cuore – ha concluso amareggiato – finché non ho dovuto fare un sms a Salvestroni in cui gli chiedevo conto di un comportamento inopportuno verso Loredana. Da allora, è cambiato tutto. Sono stato costretto a prendere delle precauzioni, perché a quella donna ho dato tanto della mia vita, non solo beni materiali, ma soprattutto il tempo sottratto alle mie figlie. Sono io che non sono più voluto andare a casa sua, perché lui è stato inopportuno con Loredana. Mi dispiace non solo per me, ma perché questa storia fa male alla figlia di Loredana, che ha 22 anni e che ho visto crescere”.