“La querela resta“, questa l’ultima battuta scoccata dalla co-conduttrice di Magalli dopo (e nonostante) le sue scuse ufficiali su Facebook: a ulteriore conferma che il litigio non si è ancora risanato, interviene il messaggio sui social del marito di Adriana Volpe.

Il marito di Adriana Volpe interviene nel litigio con Magalli

L’imprenditore Roberto Parli, sposato con lei dal 2009, ha scritto un messaggio di sostegno a sua moglie e sua figlia: “Questo è dedicato a mia moglie e alla mia bimba che stanno passando dei giorni difficili – ha scritto, riferendosi all’insinuazione del conduttore di Affari Tuoi riguardo la professionalità della sua collega, imputandole modi ‘vergognosi’ di aver fatto carriera – ma sempre saremo uniti. Certe persone non ti odiano perché hai fatto qualcosa di male… ma perché hai fatto qualcosa meglio di loro“.

Dopo le parole del marito di Adriana Volpe arriva anche la risposta della presentatrice in persona che, ricordiamo, quando ha deciso di prendere provvedimenti legali ha dichiarato: “Lo devo a me stessa, a mio marito, a mia figlia ed alla mia carriera costruita solo sulle mie gambe senza favori di letto“. Per ringraziare il marito Roberto del messaggio di difesa, ha quindi scritto:

Il ringraziamento di Adriana Volpe e il messaggio di lotta

“Grazie amore mio per quello che hai scritto, per sostenermi, per starmi vicino e per dimostrarmi sempre amore #sempreinsieme #unitipersempre #vogliogiustizia“.