Il marito di Sam Taylor- Johnson, Aaron, attore britannico 26enne, non è il toy boy che ti aspetti. Meglio conosciuto con il ruolo di Kick-Ass nell’omonimo film e Quicksilver in Avengers: Age of Ultron, Aaron il 31 ottobre 2009, a 19 anni, annunciò il suo fidanzamento con l’allora quarantaduenne artista e regista Sam Taylor.

“Io sono una anima vecchia, lei è un’anima giovane. Noi non vediamo la differenza di età, vediamo solo l’un l’altra” disse allora l’attore emergente. Circa un anno dopo, il 7 luglio 2010 nacque la loro prima figlia, Wylda Rae e il 18 gennaio 2012 la seconda bambina, Romy Hero. I due sono convolati a nozze il 21 giugno 2012. Sam Taylor è madre di altre due figlie, Angelica e Jessie, nate dal precedente matrimonio.

Il marito di Sam Taylor- Johnson sopraffatto dall’attenzione mediatica

“L’attenzione mediatica è stata invadente” ha dichiarato il marito di Sam Taylor- Johnson, recentemente premiato con un Golden Globe per Animali Notturni, al New York Magazine “Ma avere a che fare con tutto questo all’inizio della mia carriera mi ha fatto capire che posto posso raggiungere più rapidamente, invece di strappare la testa a qualcuno che pone domande non piacevoli”.

Un’attenzione mediatica rivolta costantemente alla loro vita privata che probabilmente sarebbe stata molto minore se il più adulto della coppia fosse stato un uomo e non una donna. Nonostante il gossip, la regista di Cinquanta sfumature di grigio, ha da sempre voluto difendere il velo di semplicità che avvolge la loro coppia.

L’attrice e regista 49enne convinta della sua scelta: “L’età non conta“

“Siamo una coppia tradizionale, anzi, vecchia maniera: se uno di noi lavora, l’altro sta con le ragazze” ha voluto specificare l’attrice e regista 49enne, “L’età non conta: sono stata sposata con un uomo più grande di me ma mi sembrava più giovane di Aaron”.