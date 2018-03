217 CONDIVISI Condividi Tweet

Marius Makon è un attore famoso in Spagna. Nato in Camerum, è conosciuto come Elton Prince e ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo a Parigi, dove ha studiato al “Cours Florent” di Francois Florent. Sabato scorso, in una caffetteria di Madrid, è stato vittima di un’aggressione razzista che ha scosso l’opinione pubblica spagnola.

Makon ha raccontato sui social quanto gli è accaduto. Tutto è iniziato quando l’attore si è avvicinato al bancone del bar per chiedere un caffè. A quel punto una ragazza si è girata e gli ha detto: “Non voglio negri di mer** dietro di me”.

Marius ha cercato subito di smorzare i toni. “No signorina, ci metto un istante e me ne vado, non ho alcun interesse a rimanere al suo fianco per molto tempo”, ha risposto. Ma lei ha insistito: “È lo stesso, negro di mer**, vattene da qui”. Nonostante un successivo e pacato invito alla calma, la donna ha reagito malissimo.

La ragazza, infatti, ha preso una bottiglia e ha colpito l’attore sul sopracciglio destro, gridando: “Sono bianca, ti posso uccidere e non mi succederà niente”. Makon, che ha raccontato l’episodio su Facebook dopo aver sporto denuncia, è rimasto ancor più deluso dall’atteggiamento delle forze dell’ordine. La polizia ha identificato e tratto in arresto la donna, ma poco dopo l’ha rispedita tranquillamente a casa.

Marius Makon, aggressione razzista all’attore nero

“Ora che sono a casa mia, riguardo queste immagini e continuo a non sentire odio verso questa ragazza”, ha scritto Marius sui social. “Mi dispiace che provi odio, che viva con odio, mi dispiace che non si goda la vita, che non abbia lasciato un piccolo spazio nel suo cuore per amare”, ha aggiunto.

“La verità è che non le è successo niente, al momento l’hanno identificata ed è tornata a casa sua, io alla mia con sette punti”, ha concluso con amarezza. “Ora il problema è nelle mani della legge. Lei sconterà la sua condanna, spero”. Se nella televisione italiana ci si “limita” all’idiota battuta razzista a C’è posta per te, in Spagna il clima è decisamente peggiore.