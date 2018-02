18 CONDIVISI Condividi Tweet

Marlon Brando e Richard Pryor erano amanti, almeno secondo la rivelazione fatta dalla vedova del grande comico afroamericano. Jennifer Lee Pryor, quarta moglie dell’attore scomparso nel 2005, ha confermato i rumors fatti circolare da Quincy Jones in un’intervista al magazine Vulture.

“Era l’uomo più affascinante che chiunque potesse incontrare. Aveva rapporti con ogni cosa. Sarebbe andato a letto anche con una cassetta postale!” ha affermato il produttore parlando del divo di Fronte del porto e Il padrino. Un rapporto confermato ora dalla moglie di Pryor.

Jennifer Lee ha ammesso la presunta bisessualità del comico. Anzi, la relazione tra lui e Brando a quel tempo era diventata di dominio pubblico. “Erano gli anni 70. Le droghe erano ancora buone, specialmente il Quaaludes. Se prendevi abbastanza cocaina, avresti fatto sesso con un termosifone e gli avresti mandato un mazzo di fiori il mattino dopo” le sue parole.

Dopo gli scoop di Quincy Jones e Jennifer Lee Pryor, sulla questione è voluta intervenire Rain Pryor, la figlia dell’attore. La ragazza ha minimizzato la vicenda e smentito seccamente le parole della moglie del padre. “Tutti voi che diffondete notizie false e predicate affinché i neri siano rappresentati in una luce positiva, adesso postate l’irrilevante intervista di Quincy” ha tuonato su Facebook. “Un tempo Jones è stato un grande produttore che ora sta perdendo la testa e ha deciso di farsi pubblicità con un’intervista sensazionalistica”.

Marlon Brando e Richard Pryor erano amanti?

“La cosiddetta vedova di mio padre ha confermato quelle frasi perché ha bisogno di sentirsi legittimata e mettere in ombra nostro padre anche dopo la morte” ha aggiunto. “Odiava Quincy e papà. Mio padre NON ha avuto nessuna relazione con Brando. Non ci sono stati viaggi nelle oasi del Sud del Pacifico, non sono stati inviati fiori né lettere d’amore. Non gli ha dato neppure un ruolo in un film. Mio padre è stato molto esplicito sulla sua vita, la notizia di una sua relazione con una donna trans negli anni ’70 e ’80 era nota. Da bambina lo sapevo e per me non era una donna trans in casa nostra, ma la signora che tutti avevamo accettato”.

Non è la prima volta che la star di Ultimo tango a Parigi e Apocalypse Now è travolto da notizie del genere. Tempo fa avevano fatto scalpore le rivelazioni shock su Marlon Brando e James Dean: tra i due ci sarebbe state lunghe sessioni di rapporti violenti a base di sodomia e giochi pericolosi.