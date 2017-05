128 CONDIVISI Condividi Tweet

Galeotte furono quelle coreografie e le tante ore passate insieme a provare i passi di danza? Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira sono stati la coppia più chiacchierata della dodicesima edizione di Ballando con le Stelle. L’ex campione di rugby e la ballerina hanno instaurato un rapporto dolce e complice, che pare stia continuando anche al di fuori della pista da ballo. L’ennesima conferma è arrivata proprio dalle recenti parole di Sara.

Il pilone italo-argentino, tornato single dopo essere stato a un passo dalle nozze con l’ex sciatrice Giulia Candiago e il flirt con la pallavolista Veronica Angeloni, si è sempre definito un uomo libero. “La persona di cui ho bisogno è una donna comprensiva, capace di ascoltarmi”, aveva detto qualche tempo fa a Vanity Fair. Di Vaira è la persona giusta? Dalle parole di Sara in un’intervista rilasciata al magazine Grand Hotel pare proprio di sì.

Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira, le parole della ballerina

“Martin ed io abbiamo passato gli ultimi tre mesi fianco a fianco per dodici ore al giorno e tra noi è nato un rapporto bellissimo”, ha raccontato la ballerina. “La nostra è un’amicizia speciale, ci frequentiamo fuori dagli studi televisivi e stiamo bene insieme. La cosa che mi ha conquistato di Martin è il fatto che sia rimasto una persona alla mano, nonostante la sua carriera e il suo passato. È stato un grande campione. Ha combattuto contro una brutta malattia e ne è uscito vincitore, ma non si sente affatto un eroe. Si comporta come uno qualunque e raramente parla di sé”. Il loro rapporto è così speciale che Sara l’ha anche presentato a sua figlia Brenda: “Voglio un uomo con la U maiuscola, rassicurante, ma anche dolce e giocherellone. Una persona in grado di prendersi cura di una donna con una bambina”. È nato un amore?

