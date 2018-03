92 CONDIVISI Condividi Tweet

Martina Colombari ha fatto del volontariato la sua nuova missione. L’ex Miss Italia è impegnata a Milano insieme ai volontari dell’Ordine di Malta per aiutare i senzatetto che vivono isolati in città. Ma non solo. Con gli attivisti dell’associazione, assiste i profughi e le persone anziane a domicilio, prepara cibo per coloro che vivono in povertà, fornisce cure di prima accoglienza e organizza campagne mediche e sociali. Lo fa soprattutto per le nuove generazioni, incoraggiando la loro crescita come persone e cittadini.

Martina Colombari oggi: volontaria a Milano

Dal suo profilo Instagram, Martina ha pubblicato una foto in posa insieme ai suoi compagni, cappello in testa e pronta all’accoglienza e all’aiuto. Questa versione di Colombari è decisamente inedita. Il suo obiettivo è sensibilizzare e spronare alla responsabilità sociale. In un altro scatto postato sui social, appare alla stazione Rogoredo (ultima periferia Sud-Est, quartiere vecchia Milano) in avanscoperta con un sacerdote. Una zona difficile, dove è necessario “imparare ad aiutare”.

Non è la prima volta che la showgirl si prodiga in queste opere di beneficenza. Ambasciatrice di un’associazione che aiuta i bambini di Haiti, la Fondazione Rava, lavora da anni fianco a fianco con i volontari impegnati nel tentativo di dare sollievo alle vittime del Paese colpito nel 2010 da un terribile terremoto. Affronta la fatica, l’orrore degli obitori, il dramma di un luogo dove l’ottanta per cento della popolazione vive con meno di due dollari al giorno e un bambino su tre non arriva a compiere cinque anni.

Martina Colombari: i figli e la solidarietà

Lei che ha un figlio di 14 anni, Achille, nato dalla relazione con Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan con il quale si è sposata il 16 giugno 2004. È per costruire un mondo migliore per suo figlio che ha scelto la solidarietà. L’attrice e modella aveva già colpito molti suoi fan per alcune sue dichiarazioni. Martina Colombari su muscoli e rughe aveva sorpreso anche molte colleghe: meglio averli e rinunciare a qualche curva in più. “Mi piaccio più oggi. Ho più esperienza, sono più matura, sono mamma, moglie, faccio volontariato. Poi, vedo la ruga, ma chi se ne importa”, aveva dichiarato.