Massimiliano Morra miracolato dopo l’incidente che l’ha visto coinvolto sul raccordo anulare di Roma. L’attore, concorrente di Ballando con le Stelle, è ancora a rischio partecipazione dopo quanto gli è accaduto. Ospite in collegamento a La vita in diretta, il protagonista di Furore ha ricostruito la dinamica dell’episodio che avrebbe potuto costargli la vita. Quando sono passate le immagini di ciò che rimane della sua auto, Morra è apparso molto scosso. “Mi fa impressione vedere la macchina distrutta”, ha raccontato a Marco Liorni. “Lì per lì non mi rendevo conto della gravità della situazione, ma ora che vedo le immagini mi rendo conto di essere stato veramente un miracolato”.

Il suo paso doble con Sara Di Vaira (disponibile su RaiPlay) ha conquistato il pubblico del programma, meno la giuria che ha assegnato alla coppia 30 punti. Dopo la puntata di sabato 17 marzo, sembrava tutto andare a gonfie vele. Ma l’incidente stradale ha cambiato il suo destino. “Ero sul raccordo anulare, tra sabato e domenica, stavo tornando da una piacevole cena tra tutti noi colleghi dopo Ballando con le Stelle”, ha spiegato Morra.

“Un’auto mi si è piantata davanti, io ero sulla corsia di accelerazione, andavo ad un’andatura costante. Questa macchina mi si è piazzata davanti, io per scansarla ho dovuto sterzare all’improvviso e questa sterzata ha fatto sì che la mia auto si girasse completamente, per poi andarsi ad impattare nel guardrail. E poi da lì non ricordo più nulla perché ho perso completamente i sensi”.

Ad oggi, la sua partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci resta in forse. “Per ora non posso ancora pronunciarmi. Sono ancora sotto osservazione da parte dei medici, che devono fare una serie di esami, tra cui tac e risonanze magnetiche per vedere se questi ematomi cerebrali migliorino nel tempo. Ovviamente il mio intento è quello di continuare il programma perché ci tengo tantissimo, anche perché mi sto davvero divertendo tanto. Milly Carlucci mi ha dato questa grossa opportunità e io voglio a tutti i costi portare avanti questo impegno. Quindi spero, se il fisico mi sostiene, di continuare il programma”.