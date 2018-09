2 CONDIVISI Condividi Tweet

Massimo Boldi ha una nuova compagna e a 73 anni torna ad essere veramente in forma. Come rivelato dal settimanale Chi, il comico di Luino avrebbe iniziato una relazione con una “bionda” di nome Arianna. Una donna che gli starebbe sempre vicino e non lo lascerebbe mai solo. La nuova love story arriverebbe dopo il presunto flirt (mai confermato ufficialmente) con Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello 5. Ma soprattutto dopo la fine della storia con la compagna Loredana De Nardis.

Il rapporto di Boldi con De Nardis era iniziato poco dopo la morte della moglie Marisa, avvenuta il 28 aprile del 2004. L’attore era stato tradito dalla compagna Loredana, con cui è stato insieme per quattordici anni, in modo rocambolesco: scoprendolo da un servizio apparso su Dagospia. De Nardis ha poi smentito Boldi fornendo una ricostruzione diversa della vicenda: i due si erano già lasciati da tempo. Mario Salvestroni, l’uomo misterioso avvistato con lei nel servizio fotografico del magazine di Roberto D’Agostino, ha confermato i fatti.

Massimo Boldi, De Sica e una nuova vita

Se la notizia fosse confermata, significherebbe un’autentica rinascita per Boldi. L’attore è tornato a far coppia con Christian De Sica per il film Amici come prima, commedia diretta da Christian con il figlio Brano che vede il suo ritorno con Massimo sul grande schermo dopo 13 anni di separazione. I due hanno debuttato nel lontano 1990 con Vacanze di Natale ’90, diretto da Enrico Oldoini. Amici come prima arriverà al cinema il prossimo 11 dicembre e come ha raccontato De Sica a Sorrisi, “fin dal primo istante c’è stato un entusiasmo e una vitalità che ci ha fatto ringiovanire di quarant’anni”. “Noi ci intendiamo subito – ha confessato Boldi – perché abbiamo incominciato facendo musica assieme e quindi abbiamo il ritmo. Siamo come Jack Lemmon e Walter Matthau, modestia a parte”.