“A volte ritornano”, recitava il celebre film del 1991, e così come ritornano se ne vanno: scelto per la seconda volta come concorrente, Massimo Ceccherini ha lasciato l’Isola Dei Famosi. L’attore ha retto finché ha potuto, tra sfoghi ed esuberanze in diretta, dopodiché ha gettato la spugna e ha chiamato Bettarini per farsi riportare in Italia. A dare le ragioni è stato lui stesso:

“Chiamate la barca, me ne vado. Non sopporto più questo giochino – ha detto, entrando nella zona della troupe, quella offlimits per i concorrenti del reality e dichiarando la sua volontà di uscire dal gioco– Non ci sto qui a star male, a rimuginare per uno stro***. Portatemi via sennò ammazzo qualcuno. Voglio che sia squalificato immediatamente”.

Massimo Ceccherini ha lasciato l’Isola Dei Famosi a causa di una forte delusione da parte di un amico

Le sue esasperate parole si riferiscono ad alcune dinamiche poco chiare degli ultimi giorni: nonostante fosse riuscito a legare con Raz Degan – con lui in nomination questa settimana – il comico toscano ha finito per sentirsi tradito anche da lui, dato che Moreno gli ha rivelato che che l’ex modello aveva parlato male di sua moglie alle sue spalle.

Davanti all’insinuazione di avere “serpe in seno” Massimo Ceccherini ha lasciato l’Isola Dei Famosi: «Mi sento vecchio, son stanco fisicamente, voglio tornare a casa – ha aggiunto, una volta sulla barca della produzione – mi manca la mì moglie. Di sicuro mi pentirò della scelta, ma ora come ora voglio andare via e devo andare via! Non ce la faccio più a stare qui. È stato bello».

Il commento su Degan (che sembra sempre più solo contro tutti in questa edizione) è stato particolarmente adirato: “Si fanno consolare da me e poi mi incu***, nella vita non si finisce mai di imparare”; “chi mi ha fatto una cosa del genere l’ammiro, è un fuoriclasse, mi ha intortato per bene”.

Isola: ecco cosa succederà dopo il ritiro di Ceccherini

La defezione di Ceccherini è stata comunicata ufficialmente dalla produzione, che ha anche già provveduto ad annullare la votazione e le nomination dell’ultima puntata, rimborsando tutti gli sms che avevano espresso le preferenze e ripristinando il gioco a lunedì.