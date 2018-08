152 CONDIVISI Condividi Tweet

Massimo Ciavarro oggi conduce una vita molto diversa da quella degli anni Ottanta. Icona di quel periodo storico, l’attore ama “stare dietro le quinte” anche nel mondo del cinema e della tv. Preferisce mandare avanti la sua azienda agricola a Campagnano, fuori Roma, e gestire un hotel a Lampedusa, l’isola in cui promuove dal 2008 il festival Vento del Nord, nato per aiutare questo luogo del cuore sul quale si è scatenata una grande attenzione mediatica.

Massimo Ciavarro oggi: da Vanzina a Lampedusa

Per l’edizione 2018 del festival, ha organizzato persino una proiezione speciale di Sapore di mare nell’arena di Piazza Castello, in memoria di Carlo Vanzina. “Dopo la mia separazione da Eleonora Giorgi, ho fatto una vita più sociale”, ha raccontato nel corso di un’intervista concessa all’Huffington Post. “Mi trovai con una popolarità che se fossi stato in un altro Paese, la mia carriera sarebbe stata diversamente”. La sua relazione con Eleonora Giorgi riempì le pagine dei tabloid all’epoca. Con la sua compagna attuale, la produttrice televisiva Francesca Gioia, l’attore ha costruito una vera e propria famiglia allargata.

Massimo Ciavarro, figlio Paolo e la famiglia allargata

“Con Eleonora ci conoscemmo durante Sapore di mare 2, dopo un anno stavamo insieme e ci siamo rimasti per dodici anni insieme, oggi siamo fratelli”, ha rivelato Ciavarro. “Dovrebbe essere sempre così. In una storia che finisce, uno dei due non vuole mai che finisca. Io lo ammetto: non volevo che finisse anche perché è stata una cosa molto improvvisa e oltre a perdere Eleonora ho perso anche un rapporto con mio figlio Paolo. Con gli anni, però, questa cosa mi ha aiutato perché oggi ho con lui un rapporto molto più forte che se fossimo stati una famiglia normale. Paolo non ha risentito di questa separazione, non ci ha mai sentiti litigare. Se hai dei figli, dovrebbe essere questa la normalità”.