Le immagini “shock” stanno facendo il giro del web, e FanPage ha chiesto alcune delucidazioni a Massimo Giletti su Corona: il padrone di casa di “Non è l’Arena” ha raccontato tutto quello che sa dell’incidente avvenuto nel “boschetto della droga” di Rogoredo. Da quanto si legge dai post dello stesso ex di Belen su Instagram, durante il servizio TV sarebbe stato riconosciuto da alcuni pusher, derubato e picchiato, ferito in volto nella famigerata piazza di spaccio della periferia milanese.

Massimo Giletti su Corona e l’incidente a Rogoredo

Mentre qualche rivista rosa mette in dubbio la veridicità dei fatti (“Dice di essere uno che si sa muovere in queste situazioni, e poi è andato in una piazza di spaccio con un Rolex al polso da 30mila euro che – guarda caso – è rimasto intatto?” – si legge su Dagospia), il servizio de La7 viene analizzato dal presentatore: “Fabrizio è stato assalito da un gruppo di ragazzi di colore, abbiamo tutte le immagini perché si è salvata una microcamera, per cui c’è del materiale che mostreremo domenica a Non è l’Arena“.

Queste le dichiarazioni a caldo di Massimo Giletti su Corona – che, fanno sapere i carabinieri, non ha voluto denunciare i suoi aggressori: “Si fosse fatto molto male, sarebbe stato un altro conto. Ma è riuscito a scappare.” Sulle attuali condizioni dell’ex fotografo dei vip il presentatore rassicura i lettori sul fatto che stia meglio: “Però devo dire che stanotte l’ho sentito molto provato, molto preoccupato, mi ha detto di essersela vista davvero brutta. Insomma, non è stata una bella notte per lui.”

Come mai la scelta di questo servizio – e di questo inviato in particolare? – chiede la redazione di FanPage: “Il nostro disegno era proprio andare nei luoghi dove lo Stato non va, per raccontare quei luoghi delle nostre città, spesso attaccati al centro storico, dove non c’è lo Stato, dove si ha paura ad entrare. Volevamo raccontare il problema dell’eroina che in questo momento a Milano è dilagante. Si sa che Fabrizio sta seguendo un percorso per disintossicarsi, quindi chi meglio di lui conosce quei meandri?”

La fiducia del presentatore

Giletti sembra avere davvero molta fiducia delle capacità di Fabrizio Corona in questa tipologia di ruolo televisivo: “Io credo che Corona abbia delle grandi qualità di narratore e tutto il resto per me è ipocrisia. Si può dibattere di tutto, io sono uno che ama ascoltare e avere anche elementi per riflettere, ma per me Corona è uno che deve spingere queste sue qualità, perché è un grande narratore di certe realtà. Quindi io credo in questo percorso che vede lui andare oggi nella piazza di spaccio milanese, ma che domani si può applicare con eguale forza ad altri ambiti. Credo nelle sue capacità.”