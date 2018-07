55 CONDIVISI Condividi Tweet

Massimo Giletti su Frizzi e la Rai ha rivelato un doloroso retroscena. Intervistato dalla rivista In famiglia, il giornalista tv ha ricordato il suo amico Fabrizio lanciando una frecciatina ai vertici di Viale Mazzini. “Siamo cresciuti insieme – ha detto il conduttore di Non è l’Arena – e per me è stato molto complesso superare quanto accaduto. Era una persona perbene in un mondo dove essere perbene è sempre più difficile. Il nostro rapporto si basava sull’onestà e la serietà. Ci siamo confidati nei momenti difficili che anche lui ha vissuto quando la Rai non lo voleva più. Ci sono situazioni che la gente dimentica, ma io no”.

Massimo Giletti su Frizzi e la Rai: “Non lo volevano”

Il riferimento di Giletti è a due periodi complicati vissuti da Frizzi nel corso della sua carriera. Il primo fu nel 2000, quando l’allora direttore generale Pier Luigi Celli disse che si vergognava di alcuni programmi Rai, tra cui Per tutta la vita, la gara tra coppie di giovani promessi sposi condotta da Frizzi con Natasha Stefanenko. Il secondo nel 2002, quando Fabrizio Del Noce, alla guida di Rai 1, bollò come noiosa l’edizione di Miss Italia firmata Frizzi. Fu in quel momento che il presentatore decise di migrare a Mediaset, salvo poi tornare indietro e ricominciare da Rai 2 e Rai 3.

Fabrizio Frizzi, malattia e morte nelle parole di Giletti

Non è la prima volta che Massimo Giletti su Fabrizio Frizzi si lascia andare a confessioni di questo tipo. In occasione dei funerali, il presentatore di La7 aveva detto: “Io sapevo la verità. Sapevo che Fabrizio non sarebbe arrivato a quest’estate. È andato avanti a lavorare senza far pesare a nessuno il dolore profondo di sapere che la vita per lui era un arco molto più breve di quello che tutti noi potessimo immaginare. Lui era così, uno dei pochi a essere così. Era quello che appariva con la sua ingenuità, la sua fanciullezza, la sua serietà e la sua professionalità”.