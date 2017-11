60 CONDIVISI Condividi Tweet

Matilde Brandi critica Maria De Filippi e la sua idea di danza in televisione. La showgirl, diplomata al balletto di Roma e tra le ballerine più importanti della Rai, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nel corso di un’intervista concessa al magazine Vero.

Da qualche tempo l’attrice è scomparsa dai radar della tv che conta. A breve sarà a teatro con Gran Follia!. Al Salone Margherita dal 29 novembre 2017 al 4 febbraio 2018, il nuovo spettacolo di Pier Francesco Pingitore sarà una cavalcata musicale tra le canzoni che, dai primi del Novecento ad oggi, hanno commosso, divertito ed entusiasmato cinque generazioni di italiani.

Per l’occasione, Brandi affiancherà un ricco cast composto da Manuela Villa, Morgana, Mario Zamma, Enzo Piscopo, Martufello e Pamela Prati. Il corpo di ballo di sei elementi animerà, sulle coreografie di Evelyn Hanack, l’intero spettacolo. Dopo la partecipazione come ospite alla quinta edizione di Tale e Quale Show, dove ha eseguito l’imitazione delle Gemelle Kessler assieme a Gabriele Cirilli, le porte del piccolo schermo sembrano essersi di nuovo chiuse.

“Il mio genere preferito, nonostante se ne faccia sempre meno, è il varietà. Negli ultimi anni è stato messo un po’ da parte per dare spazio ai reality show”, ha confessato. “Per carità, ogni tanto qualche reality lo guardo anch’io, ma poi questo tipo di trasmissioni lascia il tempo che trova”.

Matilde Brandi critica Maria De Filippi: le sue parole

Se i reality non le piacciono, i talent ancora meno. Eppure, partecipare come giudice ad Amici le farebbe gola. “Sì, mi piacerebbe. Anche se Maria De Filippi, finora, non mi ha mai chiamata. Evidentemente non ritiene che io possa essere in grado di fare il giudice nel suo talent”.

“Alla fine, hanno chiamato praticamente tutti tranne me ad Amici”, il suo affondo. “In questi anni ho visto gente che sarebbe stato meglio non invitare al programma. Almeno io so bene che cos’è la danza”. Matilde, 48 anni e due figli, si tiene sempre in splendida forma, come dimostra dagli scatti che posta sul suo profilo Instragram.

