La proposta di matrimonio al GF Vip ci ha fatto emozionare ed ora il momento sta per arrivare: il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è dietro l’angolo. A svelare la data dell’evento è stata la coppia stessa e lo ha fatto dinanzi le telecamere di 90 Special, lo show dedicato ai nostalgici degli anni ’90 condotto da Nicola Savino. I futuri sposi sono al settimo cielo: dopo 17 anni insieme ed una figlia, convolare a nozze è il coronamento di un sogno.

Enzo Miccio organizzerà il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Daniele e Filippa hanno annunciato che si sposeranno il prossimo 8 giugno: dopo mesi di riservatezza, arriva una data. Non solo, la coppia ci ha tenuto ad informare i fan di un’altra importante novità. Il matrimonio, infatti, sarà organizzato da Enzo Miccio in persona. Sarà il re dei wedding planner ad occuparsi dell’allestimento della location e dell’evento in toto. Il napoletano, inoltre, ha già dichiarato che quelle di Bossari e la Lagerback saranno nozze da favola.

L’unica cosa che resta ancora segreta è il luogo delle nozze. I futuri coniugi, infatti, non hanno voluto svelare dove si svolgerà il matrimonio. Quello che si sa per certo è che si tratta di una location vicino Milano, scelta appositamente per non creare disagio agli ospiti nel raggiungere l’evento.

Nozze Bossari – Lagerback: chi sarà invitato?

Al matrimonio più atteso dell’anno non possono mancare importanti volti noti dello spettacolo cui la coppia è legata. Oltre ad amici e parenti di una vita, Daniele e Filippa inviteranno Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ma anche Ilary Blasi e Lorenzo Flaherty. Quest’ultimo è diventato molto amico di Bossari nella casa del Grande Fratello Vip e non sarà l’unico invitato dello show. Il vincitore del reality di Canale 5, infatti, vorrà con sé nel suo giorno più importante tutti i compagni d’avventura con cui ha vissuto nella casa del GF.