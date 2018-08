4 CONDIVISI Condividi Tweet

Le notizie sulla sua improvvisa malattina hanno sconvolto il web, ora finalmente una buona novella: è stato annunciato il matrimonio di Georgette Polizzi, la star di Temptation Island fidanzata con Davide Tresse – lo stesso noto al pubblico del reality ai tempi dell’edizione 2016.

Il matrimonio di Georgette Polizzi: la romantica proposta

L’ex concorrente sta attraversando un periodo davvero difficile della sua vita da quando ha scoperto di avere la sclerosi multipla: al pieno del suo coraggio e della sua energia, la Polizzi continua a informare il suo pubblico delle terapie che sta seguendo e – di recente – ha anche voluto compiere un nobile gesto dedicato a chi, come lei, è affetto da questo male.

Tra un post di incoraggiamento e l’altro, arriva la bellissima notizia: il matrimonio di Georgette Polizzi e la proposta di Davide:

‘Niente anello. Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: “Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti”. Prima di accettare gli ho chiesto se fosse davvero sicuro. C’è il rischio che io sia per sempre su una carrozzina e che lui mi debba accompagnare ovunque, anche in bagno. Stiamo decidendo la data.”

Un gesto romantico che conferma la solida relazione dei due: “Davide è stato fondamentale. In alcuni momenti si tende a pensare d’essere soli contro la vita, con lui al mio fianco ho pensato che tutto potesse essere più semplice“.

Il racconto dell’ex concorrente di Temptation Island

A questo proposito, Georgette – sempre nell’ambito dell’intervista al magazine Spy – ha parlato delle sue attuali condizioni di salute: “Ho fatto la mia prima infusione della nuova terapia. Ci tengo a precisare che non è una cura sperimentale, ma è già utilizzata nel resto d’Europa. Ho ripreso la funzionalità di circa l’80% del mio corpo. Sto riprendendo in mano la mia vita e il mio lavoro. Ho la mia azienda, Georgettepol, di capi d’abbigliamento dipinti interamente da me, a mano.”

Tanta energia, tanta vita e voglia di costruire: davvero un bel messaggio. Auguri ai futuri sposi!