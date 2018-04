Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: svelata data e luogo delle nozze

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: la data c’è! Non solo, i neo genitori del piccolo Leone hanno anche svelato la location delle nozze. Parliamo della coppia più glamour del momento che fa spola tra Italia e Stati Uniti per dividersi tra lavoro ed eventi mondani, tra musica e moda. Chiara e Fedez hanno ben presente le loro priorità: prima la nascita del bambino, avvenuta il mese scorso, poi il matrimonio. Nulla è lasciato al caso, anche il luogo dove è nato Leone è stato scelto con cura: si tratta della clinica Cedars-Sinai di Los Angeles, dove ha partorito anche Beyoncè.

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: le nozze in Sicilia

A svelare la notizia delle nozze di Federico e Chiara ci ha pensato il settimanale Oggi. La testata ha pubblicato alcune foto della Ferragni a Dicembre, prima che partisse per Los Angeles, mentre era in giro per l’Italia a scovare la location perfetta. Ad accompagnarla c’erano la mamma Marina Di Guardo e le amiche/collaboratrici Martina Maccherone e Michela Gombacci.

Dopo tanto girovagare, Chiara ha trovato il luogo perfetto per coronare il suo sogno: lei e Fedez si sposeranno a Noto, in Sicilia, il prossimo 31 Agosto. La scelta è significativa e per niente casuale: la madre della Ferragni, infatti, ha origini Siciliane. Farà un gran caldo quel giorno, ma siamo sicuri che i vip invitati alle nozze non mancheranno l’appuntamento più atteso del jet set.

Chi organizzerà il matrimonio dei Ferragniz?

La proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni è stata magica e si è svolta nella suggestiva atmosfera dell’Arena di Verona. È giusto, quindi, che il matrimonio sia altrettanto incantevole ed è per questo che Chiara si è affidata al wedding planner dei vip. No, non si tratta di Enzo Miccio, ma di Vincenzo Descanio, designer di eventi ed espertissimo in materia. Pare che la trattativa sul costo della prestazione sia già in corso. Non resta che attendere le foto social dei preparativi.