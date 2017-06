1 CONDIVISI Condividi Tweet

Se ne parla da tanto tempo, quasi più del famoso film su Al Bano e Romina e sulla loro relazione storica con protagonisti (ipoteticamente) Tom Cruise e Angelina Jolie: stiamo parlando del matrimonio segreto di Al bano e Loredana Lecciso, un evento che pare sia finalmente accaduto.

Matrimonio segreto di Al Bano? Ecco tutti i dettagli

A dare la notizia (affermando di avere fonti certe) è stato il magazine Novella 2000: il reporter Roberto Alessi descrive anche i particolari di questa esclusiva cerimonia. Innanzitutto la location: Minsk in Bielorussia, località in cui il cantante di Cellino San Marco ha cantanto spesso davanti ad un pubblico numerosissimo.

Sebbene la voce di questo presunto matrimonio segreto di Al Bano sia già circolata molte volte, la rivista stavolta pare averla annunciata come confermata, al punto da dedicare la copertina alla celebre coppia e al loro grande passo. La registrazione ufficiale in Italia, però, non è stata ancora compiuta, ma potrebbe avvenire facilmete in qualunque momento.

Ecco il motivo di tanta discrezione da parte del cantante di Cellino San Marco

Il motivo di questa eccessiva riservatezza e discrezione, secondo Novella 2000, andrebbe ricercata nell’estremo rispetto che Al Bano ha per i suoi figli e il resto della famiglia “Per tutelare al massimo i nostri due figli e io quando faccio delle promesse le mantengo“.

In attesa della reazione di Romina Power – se la notizia viene ufficialmente diffusa e confermata, ricordiamo il commento della Lecciso sulla ritrovata serenità e complicità dell’ex coppia più bella del mondo in virtù del loro ritorno sui palchi: “Io sono una paladina della famiglia allargata e io sarò di grande aiuto in questo progetto. Nonostante sia davvero difficile, trovo che sia fantastico questo grande affetto che lega due ex coniugi. Ho eliminato la gelosia da tre o quattro anni ed ora mi ritengo una donna adulta“.