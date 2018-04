Ci siamo, ecco rivelati tutti i dettagli del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback: i due hanno finalmente deciso di rivelare data, location e… alcuni retroscena molto personali.

Svelati i particolari del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback: “Abbiamo avuto bisogno di toccare il fondo per ritrovarci”

Mentre l’ex gieffino vip continua la sua avventura come opinionista all’Isola Dei Famosi, ecco che vengono fuori le prime informazioni definitive che dimostrano come il grande evento stia prendendo forma. Da quella dichiarazione durante il reality al grande passo, il tempo ormai sta per arrivare. I due, intervistati da Chi, hanno spiegato cosa li ha portati a questa scelta così importante, e perché proprio durante il periodo dello show:

“Avevamo bisogno di toccare il fondo, di dirci quasi addio, per capire che saremo invecchiati per sempre insieme... – ha commentato l’ex volto di MTV e di Mistero, a cui ha fatto eco la sua dolce metà: “Non è stata una storia d’amore facile. Lui ha raccontato la sua depressione, io non ho nascosto il mio periodo di dolore. Ma ora eccoci qui ad annunciare che ci sposeremo il 1° giugno“.

La data ufficiale del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback, dunque, è tra poco meno di due mesi. Il luogo e la modalità della cerimonia, invece: “Sarà vicino a casa, a Varese, con pochi parenti, quelli giusti, e nostra figlia Stella ci farà da damigella. Poi dopo le nozze lei prenderà la sua strada, andrà a studiare all’estero e noi ricominceremo a “viverci” da capo. Ma un altro figlio no, non lo faremo“, aggiungono, poi, a scanso di ulteriori domande.

Impegni futuri: Filippa Lagerback in un reality?

Per quanto riguarda i progetti lavorativi per il futuro, Bossari dichiara: “Filippa in un reality? No, non riuscirei mai a vederla dentro una casa o su un’isola. Io invece tornerei perché quel periodo nella “Casa” del “Grande Fratello” ha segnato la mia rinascita“.