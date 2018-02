Matt LeBlanc risponde alle critiche dei millenials sul telefilm Friends

1 CONDIVISI Condividi Tweet

È stato il telefilm icona degli anni ’90 che ha tenuto incollata allo schermo tv una generazione intera: Friends è la madre della serialità televisiva, un cult, un mito. È proprio per questo che Matt LeBlanc risponde alle critiche dei millenials sul telefilm di cui ha fatto parte per anni. L’interprete di Joey Tribbiani, infatti, si è scagliato contro le giovani generazioni che, attraverso piattaforme di streaming come Netflix, hanno recuperato e criticato tutte le puntate della serie in questione.

Matt LeBlanc risponde alle critiche su Friends: “Polemica che passerà in fretta”

Essendo una serie tv andata in onda più di 20 anni fa, le generazioni odierne hanno polemizzato su alcuni aspetti e tematiche trattate con una certa ‘leggerezza’ dal telefilm: dal passato da obesa di Monica all’essere inguaribile latin lover di Joey. La risposta di LeBlanc non si è fatta attendere ed è arrivata durante un’intervista della BBC: “Oggi tutti si schierano contro qualcosa. Credo che sarà una polemica che passerà in fretta. Non penso che Friends possa subire delle conseguenze a causa di questo tipo di giudizi“.

In particolare, Friends è stato additato dalle nuove generazioni come omofobico, transfobico, sessista e misogino. L’attore continua, quindi, nel dire la sua: “Sono fortemente in disaccordo. La serie affrontava tematiche senza tempo: l’amore, la fiducia, il matrimonio, l’amicizia e i problemi in famiglia. Quelle sono cose che resistono alla prova del tempo“.

LeBlanc parla dell’amica Jennifer Aniston

Non solo Matt, ma anche un’altra attrice del cast di Friends oggi è (ancora) sotto i riflettori. Come succede il più delle volte, non si tratta di lavoro, ma di vita privata. Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono lasciati e ora la notizia è sulla bocca di tutti. Anche in questo caso, LeBlanc ha voluto esprimere il suo sostegno nei confronti dell’amica: “Non ho parlato di questa novità con Jennifer, ma sono sicuro che adesso sta bene. È una ragazza forte”.