Matteo Branciamore sta con Tea Falco? È questo quello che sembra a giudicare dalle foto trapelate dal settimanale Nuovo che ha fornito lo scoop per primo. Le immagini mostrano, infatti, i due attori al mare durante una spensierata mini vacanza insieme. Lui l’abbiamo conosciuto giovane e sbarbato ne I Cesaroni, lei grazie a film e serie importanti come Io e te di Bernardo Bertolucci e la serie 1992 / 1993 di Stefano Accorsi.

Matteo Branciamore sta con Tea Falco? La verità tra le foto di Nuovo

Branciamore e la Falco sono stati immortalati in atteggiamenti teneri in Costa Smeralda. Qui i due avrebbero partecipato ad una rassegna cinematografica dedicata al cinema giovane e indipendente. Quale migliore occasione, quindi, per tenersi compagnia e conoscersi meglio?

Il passato amoroso della protagonista di 1993 non è stato dei migliori. Tutti conosciamo la vicenda che ha visto Tea Falco truffata dall’ex. La ragazza sarebbe caduta tra le grinfie di un uomo più grande di lei che le avrebbe estorto denaro senza mai restituirglielo. Un recidivo, a quanto pare, dato che così è stato per altre donne che hanno avuto a che fare con lui. Ora tutta la faccenda è finita in tribunale ma la questione è: riuscirà Matteo a far superare la triste storia alla Falco e fare breccia nel suo cuore? Dagli scatti si direbbe che Branciamore è sulla buona strada…

Branciamore e le ex: questa volta metterà la testa apposto?

Anche il passato amoroso di Branciamore non è stato così tranquillo. Numerose sono le ex famose dell’attore, come Michela Quattrociocche e Benedetta Mazza. L’artista è un rubacuori e ne è cosciente ma, allo stesso tempo, pare abbia messo la testa apposto. Lui stesso ha dichiarato in passato di essere maturato sotto questo punto di vista: “È vero, ho fatto tante conquiste. E, anche se ammetto che mi è difficile pensarmi come adulto, oggi dalla vita cerco altro”. Che sia la volta buona per entrambi?