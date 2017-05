10 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutti conosciamo Maurizio Aiello come l’attore che interpreta l’egocentrico Alberto Palladini in Un Posto al Sole. Pochi, però, conoscono il Maurizio Aiello papà: affettuoso e premuroso. Questi è molto distante dal personaggio di cui veste i panni nella soap opera napoletana. L’attore è da poco tornato sul set di Upas per ravvivare un po’ la trama. Di nuovo sotto le luci della ribalta, ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna. È proprio qui che parla di famiglia e figli.

Maurizio Aiello papà premuroso: “Mio figlio Matteo è un bambino straordinario”

Come ogni genitore che si rispetti, Maurizio cerca di essere un padre presente e sensibile: “La gestione familiare è diventata un po’ più faticosa. Con mia moglie Ilaria ci siamo organizzati per darci il cambio coi bambini in modo da essere sempre presenti. E’ stato importante soprattutto nei primi tempi quando Ludovica, la mia primogenita, era un po’ gelosa del fratellino appena arrivato”. I primogeniti, si sa, sono sempre gelosi dei nuovi arrivati ed anche Ludovica ne ha sofferto ma ora sembra essersi tutto sistemato: “Si, lo aveva fatto addirittura con le lacrime agli occhi: “Tutti hanno un fratellino ed io no…” Poi quando è arrivato ha sofferto un po’, ma ora si sta sciogliendo, giocano insieme”. Aiello è molto orgoglioso del piccolo Matteo e non perde occasione per elogiarlo: “È un bambino straordinario, è più tranquillo di quanto fosse la sorellina“. Forse ci sono le basi per un terzo bebè?