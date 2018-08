41 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati nonostante il lungo fidanzamento. Il comico romano e la compagna, anche lei attrice, hanno annunciato la fine della loro relazione dopo due anni e mezzo. Battista, 61 anni, aveva fatto discutere per la sua love story con Moretti: Alessandra, 31 anni, gli ha regalato la terza figlia, Anna, alla stessa età di Federica, seconda figlia dell’attore (nata dal primo matrimonio di Battista) e coetanea della Moretti. Il comico era già padre di Simone, oggi 34enne.

“Ci sono vari motivi, non è facile raccontarli, ma l’importante è dire che d’ora in poi noi non faremo comunque mancare il nostro amore alla piccola Anna, il frutto più bello di questa storia”, ha spiegato Battista in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Qui su Facebook ho condiviso con voi momenti belli e momenti brutti, questo è uno di quelli brutti, ma questa è la vita, un abbraccio a tutti”. In un post precedente, Moretti aveva citato una serie di “tradimenti” e altre situazioni legate alla figlia Anna, 2 anni, che hanno portato alla fine del rapporto.

Battista, diventato padre a 59 anni per la terza volta nel 2016, aveva spiegato così la nascita della figlia: “Volevamo coronare il nostro amore. Quando ho avuto gli altri miei due figli ero giovane e lavoravo 15 ore al giorno, stavolta voglio vivermi tutta l’esperienza al cento per cento”. Nella stessa intervista, l’attore romano definiva Alessandra “brillante, allegra, spiritosa e, soprattutto, crede nei valori della famiglia”. Una storia durata poco: Battista si è subito rituffato nel lavoro. Prossimamente lo vedremo in tv nella commedia Din Don con Enzo Salvi e Giorgia Wurth. Il film è atteso per le festività natalizie su Italia 1, come il precedente Fausto & Furio.